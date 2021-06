Covid-19: os números da vacinação em Portugal e no Mundo

Números em Portugal

9,5 milhões

Doses recebidas

8.480.339

Doses inoculadas

113.437

Média diária nos últimos sete dias

POPULAÇÃO VACINADA

5.557.709

com uma dose (54,5%)

3.347.349

com vacina completa (32,8%)

O objetivo europeu é chegar ao final do verão com 70% da população imunizada.

Portugal já recebeu 9.519.240 doses e mais de metade (54,5%) dos portugueses já foram vacinados – com a vacina completa está 32,8% da população.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Das 710 mil doses administradas na semana passada, mais de metade – 52% – foram dirigidas para primeiras doses e a outra parte para concluir processos de vacinação, na sua maioria para pessoas entre os 50 e os 64 anos. Nas primeiras doses, a grande maioria – mais de 72% – foram para a população entre os 25 e 49 anos.

PRIMEIRAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

SEGUNDAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

Ainda assim, com a variante delta a disseminar-se em Portugal e sabendo-se que só a vacinação completa parece ser eficaz, surgem novas preocupações. Há mais de 625 mil utentes com mais de 65 anos que ainda só tomaram uma dose e 46 mil pessoas ainda nem sequer foram vacinadas.

DOSES ADMINISTRADAS POR IDADE

Distribuição do número acumulado de doses (em milhares) por faixa etária. Desde 15 de fevereiro

A região da capital continua a ser a que tem menor percentagem de população vacinada: apenas 28% dos residentes em Lisboa e Vale do Tejo têm a vacina completa.

Ainda assim, na última semana foram administradas mais 6 mil doses do que nos 7 dias anteriores. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e da Madeira foram as únicas que conseguiram aumentar o ritmo de vacinação.

Com quase 425 mil pessoas vacinadas, o Alentejo passou a ser a região do país mais avançada: 37% têm as duas tomas; 20% têm apenas uma dose.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

Israel liderou a corrida desde cedo. O Governo, que procurava a reeleição em março, terá pago quase o dobro do que pagou a União Europeia por cada dose e partilha, semanalmente, informação clínica dos cidadãos com a farmacêutica Pfizer.



Também os Emirados Árabes Unidos e, na Europa, o Reino Unido, ocupam posições invejáveis no ranking mundial. Nos países da América do Sul, o Chile destaca-se de todos os outros.

TOTAL DE DOSES NA UNIÃO EUROPEIA

Total de doses inoculadas por 100 habitantes

Na União Europeia, as vacinas são enviadas em simultâneo para todos os Estados-membros e a distribuição das doses é proporcional ao número de habitantes de cada país. Ainda assim, os Estados-membros estão a vacinar a diferentes velocidades. Em Portugal a vacina Pfizer/BioNTech é a mais representada e a Janssen (J&J) a que tem menos doses distribuídas.

DOSES DISTRIBUÍDAS EM PORTUGAL

Total semanal por número de doses

Portugal tem andado quase sempre a par com a média dos 27 Estados-membros. Malta e Hungria (que também usa as vacinas Sinopharm, da China, e Sputnik V, da Rússia) destacam-se pela positiva dos restantes parceiros. Com o menor número de doses por habitante estão a Bulgária, Roménia e Dinamarca.

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

Portugal adquiriu mais de 32 milhões de doses de várias vacinas contra a covid-19. A compra faz parte de um acordo entre a União Europeia e seis farmacêuticas. Para já, há quatro vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e que estão a ser administradas em Portugal: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

O desenvolvimento das vacinas da Curevax, Novavax e Spuntik V está a ser acompanhado pela Agência Europeia do Medicamento.

NOVAS INOCULAÇÕES POR PAÍS

Média móvel dos 7 dias anteriores

O progresso dos planos de vacinação de cada país está dependente de questões operacionais e logísticas.

O país está a administrar 4 vacinas: Moderna e Pfizer/BioNtech para todas as idades (28 dias entre as duas tomas); Janssen para todos os homens com mais de 18 anos e para mulheres acima de 50 anos (vacina de toma única); e AstraZeneca para maiores de 60 (3 meses entre as duas tomas).

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DA VACINA POR PAÍS

Percentagem da população residente com a 1.ª dose da vacina e com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes