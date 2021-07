Covid-19. "Há capacidade de vacinação, há recursos humanos para vacinar, há vacinas"

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, elogiou o exemplo de cidadania de António Costa, que está a cumprir isolamento profilático na sequência de um contacto de risco. Lacerda Sales foi questionado pelos jornalistas sobre as diferenças de orientação para quem está ou não vacinado.

“Houve um reforço de vacinas para o Algarve de cerca de 7 mil vacinas na semana – portanto, mil vacinas por dia, aproximadamente. O que significa que há, neste momento, capacidade de vacinação, há recursos humanos para vacinar, há vacinas e portanto é importante esta mensagem de sensibilização para as camadas mais jovens para que se possam também vacinar”, disse ainda o secretário de Estado aos jornalistas.

Lacerda Sales mostrou-se otimista sobre o progresso do plano de vacinação, acreditando que existem “todas as condições” para atingir os 70% de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina e 50% com a vacinação completa “durante o mês de agosto”. Um valor que o secretário de Estado acredita subir para 80% e 60%, respetivamente, no mês de setembro.