Johnson & Johnson assegura que vacina contra a covid-19 é eficaz contra a variante Delta

Dados do estudo de um laboratório sul-africano mostram que a vacina contra a covid-19 da Janssen / Johnson & Johnson (J&J) é eficaz contra a variante Delta, que agora domina as novas infeções na África do Sul, anunciou a responsável do Conselho de Investigação Médica do país na sexta-feira.

"Todos os dados que temos indicam uma boa resposta imunitária imediata e sustentada contra a variante Delta e vemos uma surpreendente durabilidade na resposta imunitária para a dose única de J&J até oito meses", disse Glenda Gray em conferência de imprensa.

Os dados do estudo foram transmitidos para a plataforma de pré-publicação BioRxiv, para onde os cientistas podem enviar os seus trabalhos antes de uma eventual publicação numa revista científica, pelo que este estudo ainda não foi revisto pelos pares.

A África do Sul está a usar as vacinas da J&J e da Pfizer na sua campanha de vacinação.

