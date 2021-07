Portugal alcançou recorde com 141.500 doses administradas num dia

Portugal alcançou esta segunda-feira um recorde de administração de vacinas contra a covid-19: 141.500 doses inoculadas num só dia.

No mesmo dia foi dado mais um passo para acelerar o ritmo de vacinação, com a abertura do autoagendamento para maiores de 27 anos.

Nos centros de vacinação um pouco por todo o país há longas filas e um elevado tempo de espera.

A Madeira vai começar a vacinar contra a covid-19 alunos a partir dos 12 anos. No continente, a ministra da Saúde diz que, se o plano avançar como previsto, os menores de 18 vão começar a ser vacinados antes de começar o próximo ano letivo.

Na segunda-feira foi dado mais um passo para acelerar o ritmo de vacinação, com a abertura do autoagendamento para maiores de 27 anos. As filas e o tempo de espera já se fizeram notar nos centros de vacinação um pouco por todo o país.

A task force apela à tolerância, mas garante que vai tentar resolver o problema.

Portugal deverá alcançar a imunidade de grupo na terceira semana de setembro, estando atualmente 60% da população vacinada contra a covid-19.

Rui Gaspar, professor que pertence à Task Force criada pelo Governo para ajudar na comunicação com os portugueses sobre a vacinação, diz que a população deve saber dessa previsão, mas que é essencial antecipar outros cenários.

Marta Temido admite agravamento da pandemia em Portugal nas próximas duas semanas

Portugal é o segundo país da União Europeia com mais novos casos diários de covid-19. Algumas regiões como Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve já entraram na zona vermelha, visto apresentarem mais de 240 casos por 100.000 habitantes. Numa entrevista à TVI, a ministra da Saúde admite que a pandemia pode vir a agravar-se nas próximas semanas, com o número de casos a chegar aos 4.000.

Para combater este agravamento, a aposta continua a ser na testagem e na vacinação, que vai passar a incluir os menores de 18 anos, a partir de finais de agosto.

Mais de 3,9 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184.103.170 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, México, Rússia, a Índia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

