A associação dos lares privados defende a vacinação obrigatória para os profissionais que trabalham com idosos, à semelhança do que vai acontecer em França, na Grécia e no Reino Unido.

A associação garante que é residual o número de funcionários que não quis tomar a vacina contra a covid-19.

Numa altura em que o número de infetados continua a crescer em Portugal, a associação defende também que os lares voltem a fechar.