Números em Portugal

12.300.690

Doses recebidas

11.168.058

Doses inoculadas

103.611

Média diária nos últimos sete dias

POPULAÇÃO VACINADA

6.652.591

com uma dose (65,2%)

4.841.176

com vacina completa (47,5%)

O objetivo europeu é chegar ao final do verão com 70% da população imunizada.

Portugal já recebeu 12,3 milhões de doses e mais de 66% dos portugueses já foram vacinados – com a vacina completa está 50% da população.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

No último relatório da DGS, referente à semana entre 12 e 18 de julho, são reportadas 757.112 doses administradas, menos 288 mil do que na semana anterior. O maior esforço da campanha foi dirigido para a população entre os 25 e os 49 anos para onde foram direcionadas mais de 518 mil doses (68% do total semanal).

DOSES ADMINISTRADAS POR IDADE

Distribuição do número acumulado de doses (em milhares) por faixa etária. Desde 15 de fevereiro

PRIMEIRAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

SEGUNDAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

Esta semana Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve deixaram de ser as regiões com menos cobertura da vacina. Em Lisboa há agora 46% de residentes com a vacina completa. Norte e Madeira são atualmente as regiões com menos vacinados.

Com mais de meio milhão de pessoas vacinadas, o Alentejo é a região do país mais avançada: 54% têm a vacina completa.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

Israel liderou a corrida desde cedo. O Governo, que procurava a reeleição em março, terá pago quase o dobro do que pagou a União Europeia por cada dose e partilha, semanalmente, informação clínica dos cidadãos com a farmacêutica Pfizer.



Também os Emirados Árabes Unidos e, na Europa, o Reino Unido, ocupam posições invejáveis no ranking mundial. Nos países da América do Sul, o Chile destaca-se de todos os outros.

TOTAL DE DOSES NA UNIÃO EUROPEIA

Total de doses inoculadas por 100 habitantes

Portugal tem andado quase sempre a par com a média dos 27 Estados-membros, mas desde o início de julho que acelerou o ritmo e descolou da média de referência. Na comparação do número de doses inoculadas pelos parceiros europeus, Portugal ocupa a 6.ª posição, entre os Países Baixos e a Alemanha. Malta e Bélgica destacam-se pela positiva dos restantes membros. Com o menor número de doses por habitante estão a Bulgária e a Roménia.

DOSES DISTRIBUÍDAS EM PORTUGAL

Total semanal por número de doses

Na União Europeia, as vacinas são enviadas em simultâneo para todos os Estados-membros e a distribuição das doses é proporcional ao número de habitantes de cada país. Ainda assim, os Estados-membros estão a vacinar a diferentes velocidades. Em Portugal a vacina Pfizer/BioNTech é a mais representada e a Janssen (J&J) a que tem menos doses distribuídas.

DOSES DIÁRIAS INOCULADAS

Média diária nos 7 dias anteriores

Portugal adquiriu mais de 32 milhões de doses de várias vacinas contra a covid-19. A compra faz parte de um acordo entre a União Europeia e seis farmacêuticas. Para já, há quatro vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e que estão a ser administradas em Portugal: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

O desenvolvimento das vacinas da Curevax, Novavax e Spuntik V está a ser acompanhado pela Agência Europeia do Medicamento.

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

O progresso dos planos de vacinação de cada país está dependente de questões operacionais e logísticas.

O país está a administrar 4 vacinas: Moderna e Pfizer/BioNtech para todas as idades (28 dias entre as duas tomas); Janssen para todos os homens com mais de 18 anos e para mulheres acima de 50 anos (vacina de toma única); e AstraZeneca para maiores de 60 (3 meses entre as duas tomas).

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DA VACINA POR PAÍS

Percentagem da população residente com a 1.ª dose da vacina e com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes