Infarmed afasta reforço vacinal para já, mas Portugal está preparado se indicação se alterar  

O Infarmed diz que não é precisa, por agora, uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Mas se essa indicação se alterar, Portugal está preparado para reforçar o plano de vacinação.

Há dois contratos - um com a Pfizer, outro com Moderna - que vão permitir a Portugal adquirir mais 14 milhões de vacinas, se for necessária uma terceira dose.

Estes 14 milhões fazem parte de uma compra global feita pela União Europeia, que vai trazer para os Estados-membros quase dois mil milhões de vacinas.

No entanto, cenário de mais uma dose é - para já - afastado pelo Infarmed.