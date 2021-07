O pediatra e intensivista Francisco Abecasis e a professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Alexandrina Ferreira Mendes, estiveram na Edição da Noite da SIC Notícias, esta sexta-feira, para debater dois temas: a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e a vacinação de crianças com mais 12 anos.

Francisco Abecasis diz que as crianças podem ter efeitos secundários mais graves, caso sejam vacinadas, e que por isso é contra a vacinação dos jovens.

"Sou contra a vacinação de crianças e adolescentes nesta fase. A razão é muito simples, estas vacinas foram desenvolvidas com dois objetivos: evitar doença grave e morte. Se as crianças não têm nem doença grave, nem morte, então as vacinas não deviam ser recomendadas para elas porque não foi com esse intuito que foram desenvolvidas e as crianças não vão ter um benefício da vacina", disse à SIC Notícias.