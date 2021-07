Covid-19. Mais de metade dos adultos tem a vacinação completa na Europa

A Agência Europeia de Medicamentos aprovou esta sexta-feira a vacina da Moderna para jovens entre os 12 e os 17 anos. Já o tinha feito em maio para a da Pfizer.

Quanto aos adultos, mais de metade dos europeus tem a vacinação completa, mas a variante Delta, responsável pela maioria de novos casos, está a atrasar o regresso à normalidade.

O presidente do Conselho Científico que tem ajudado o Governo francês a tomar decisões desde o início da pandemia acredita que França enfrenta o início de uma quarta vaga por causa da variante Delta. No início de agosto, diz o epidemiologista, o número diário de novos casos poderá rondar os 50 mil, um registo que considera preocupante porque França é um dos países europeus com uma maior percentagem de pessoas de risco não vacinadas.

França iniciou há um mês a vacinação da população entre os 12 e os 17 anos com a Pfizer, aprovada em maio para esta faixa etária pelo regulador europeu, que esta sexta-feira anunciou também a aprovação da vacina da Moderna.

Muitos países europeus ainda não têm uma posição definitiva em relação à vacinação dos mais jovens. Espanha quer fazê-lo antes do início do ano letivo.

Antecipando-se a uma comunicação oficial dos reguladores, a ministra da Saúde espanhola diz também que, perante a ameaça de novas variantes, tudo aponta para a necessidade de uma terceira dose. Espanha conta ter 70% da população vacinada no final de agosto.

