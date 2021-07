Estudantes universitários do Porto fazem campanha pela vacinação dos mais jovens contra a covid-19

A Federação Académica do Porto pôs em marcha uma campanha de apelo à vacinação contra a covid-19.



Estudantes universitários estão em vários pontos do Porto e de Matosinhos para sensibilizar as pessoas, sobretudo os mais jovens, para a importância da vacina.

"Cada um, por todos" é o nome da campanha que a Federação Académica do Porto pôs em marcha em vários pontos dos concelhos do Porto e de Matosinhos e que conta com a participação de uma centena de estudantes de várias faculdades e politécnicos.