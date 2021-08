Vacinação evitou 17 mil novos casos de covid-19 no mês de julho

O aumento do ritmo de vacinação em Portugal terá permitido evitar mais de 17 mil novos casos de covid-19 só no mês de julho.

Em conjunto com as medidas de restrição, como o certificado digital, o país terá evitado um total de 35 mil novas infeções nesse mês. As contas são do projeto Covid-19 Insights.

Até 27 de julho foram evitados cerca de 17 ou 18 mil casos e uma redução do valor do pico em mais de 1000 casos diários. O esforço extra de vacinação terá permitido evitar mais de 1200 dias de hospitalização, explica Pedro Simões Coelho, coordenador do Covid-19 Insights.

