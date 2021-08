Portugal com mais 8 mortes e 2.306 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 8 mortes e 2.306 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 369 mortes e 970 937 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 50 054 casos, mais 798 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 923 doentes, mais 28 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 200 doentes, mais 5.

Os dados indicam ainda que mais 1500 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 903 514 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 75 709 contactos, menos 1746 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 419,2 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 439,3 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) - tanto a nível nacional como no continente - é de 0,98.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Começou hoje a primeira fase no novo plano de desconfianemnto. A partir de hoje, as medidas passam a ser nacionais e não consoante o risco de cada concelho.

A limitação horária de circulação deixa de existir. e os bares e restaurantes podem funcionar até às 2:00. As discotecas também podem fazê-lo desde que cumpram as mesmas normais e se tiverem Classificação das Atividades Económicas, o chamado CAE, de bar.

Mais de 1.200 adolescentes residentes na Madeira com idades entre os 12 e os 17 anos foram vacinados no sábado contra a covid-19 no primeiro dia aberto promovido para este escalão etário, disse hoje fonte do Governo Regional.

Mais de 4,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196.580.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

