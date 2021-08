Começa hoje a primeira fase no novo plano de desconfinamento

Começou hoje a primeira fase no novo plano de desconfianemnto. A partir de hoje, as medidas passam a ser nacionais e não consoante o risco de cada concelho.

A limitação horária de circulação deixa de existir. e os bares e restaurantes podem funcionar até às 2:00. As discotecas também podem fazê-lo desde que cumpram as mesmas normais e se tiverem Classificação das Atividades Económicas, o chamado CAE, de bar.

Nesta fase, há um alargamento da utilização do certificado digital ou de teste negativo. Para além, dos hoteis, viagens ou interior dos restaurantes ao fim de semana, passam a ser exigidos em termas e spas, casinos e bingos, alulas de grupo nos ginásios ou em eventos com mais de 1.000 pessoas em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado. Também se aplicam a casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.

MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

3 FASES PARA A REABERTURA DO PAÍS:

Com base nas previsões para a vacinação, o Governo definiu três fases progressivas para a reabertura do país.

No entanto, o primeiro-ministro salienta a importância de continuar a apostar na proteção individual, como uso de máscara, distanciamento físico e higiene das mãos. António Costa pede ainda que evitem contactos desnecessários.

Fase 1 - a partir de 1 de agosto

Continuam encerrados:

Festas e romarias populares.

Fase 2 (70% da população com vacinação completa - prevista para 5 de setembro)

Fim do uso obrigatório de máscara na via pública;

Casamentos e batizados com lotação de 75%;

Espetáculos culturais com 75% da lotação;

Transportes públicos sem limite de lotação;

Serviços públicos sem marcação prévia.

Continuam encerrados:

Discotecas;

Festas e romarias populares.

Apesar do fim do uso obrigatório de máscara na rua, continua a ser obrigatória nos espaços fechados.

Fase 3 (85% da população com vacinação completa - outubro)

Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo;

Fim dos limites de lotação.

MEDIDAS IGUAIS EM TODO O PAÍS

A partir de 1 de agosto, as medidas deixam de se aplicar concelho a concelho e passam a abranger todo o país, uma vez que a taxa de "vacinação é homogénea", a Variante Delta está em todo o território nacional a estamos num período de "grande mobilidade" devido às férias.

O comércio, a restauração e os espetáculos culturais passam a ter horário normal (com limite das 02:00h) e estão sujeitos às regras da DGS.

As seguintes atividades são permitidas, mediante a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste negativo:

Viagens por via aérea ou marítima;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Restaurantes no interior, aos fins de semana e feriados;

Ginásios (para aulas de grupo);

Termas e spas;

Casinos e bingos;

Eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado);

Casamentos e batizados com mais de 10 pessoas (até às 02:00h).

Sobre casamentos e batizados, Costa reconhece que insistir nesta questão porque "são muitas pessoas. Tendem a estar desprotegidas mais tempo e isso aumenta o risco".