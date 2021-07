Discotecas podem reabrir este domingo, mas não é permitido dançar

Na passada quinta-feira António Costa anunciou a reabertura de bares e discotecas só a partir de outubro. Pouco tempo depois de uma reunião do Conselho de Ministros, os bares foram afinal incluídos na mesma data que a restauração.

Nesta linha de alterações, também as discotecas que tenham CAE de bar podem agora fazer parte deste leque e abrir a partir de domingo.

Sujeitas às mesmas regras aplicadas aos restaurantes e bares, as discotecas vão poder colocar mesas até 6 pessoas no interior e até 10 no exterior. Os clientes terão de permanecer sentados, sem dançar, e com distanciamento. O encerramento mantém-se até às 2 da manhã.

Para entrar vai continuar a ser necessário o certificado digital de vacinação ou teste negativo.

Os proprietários do setor de diversão noturna queixam-se da falta de apoios por parte do Governo,

depois de o ministro da Economia ter anunciado que o programa Apoiar vai ser alargado às empresas que continuam encerradas desde o início da pandemia,

Até à próxima terça-feira será anunciado o apoio semelhante ao recebido no último trimestre que pode ir até 20 000 euros.

