Discotecas podem reabrir com mesas nas pistas de dança e horário de fecho às 02:00

Ao contrário do que foi anunciado esta quinta-feira, as discotecas vão podem reabrir já este domingo, mas apenas se funcionarem com as regras dos bares e restaurantes. A pista de dança permanece encerrada, podendo o espaço ser ocupado por mesas.

O plano de reabertura do país foi apresentado na quinta-feira e, desde essa altura, já precisou de alguns ajustes. Pouco depois da conferência de imprensa, o Governo vinha esclarecer que, afinal, os bares abrem já este domingo - desde que sigam as regras da restauração.

As discotecas ficavam para outubro, mas, afinal, parece que também podem reabrir já nesta primeira fase. Em resposta enviada à SIC, o Governo remete para a resolução do Conselho de Ministros, publicada esta sexta-feira, onde esclarece que estes estabelecimentos têm também de seguir as regras da restauração para poderem abrir portas.

Os clientes têm de estar sempre sentados, com limites de pessoas por mesa e horário de encerramento às 02:00. Para isso, as discotecas têm de estar legalizadas para trabalhar como bares.

O presidente da Associação Nacional de Discotecas acredita que a medida será sobretudo aproveitada pelos estabelecimentos com espaço ao ar livre. Grande parte dos empresários deve esperar por outubro para abrir em condições normais – mas com a apresentação do certificado de vacinação ou teste negativo.