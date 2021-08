Covid-19. Gouveia e Melo afasta terceira dose sem "evidência científica" da sua necessidade

O coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, para a vacinação contra a covid-19 afastou esta sexta-feira a possibilidade da administração de uma terceira dose da vacina em idosos nos lares, enquanto "não houver evidência científica" da sua necessidade.

Falando aos jornalistas no final de uma visita ao Centro de Vacinação Covid-19 de Évora, o coordenador da task force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, apontou a necessidade de se "esperar pela evidência científica" para se tomar uma decisão.

Questionado sobre a hipótese de se realizarem testes à imunidade nos lares, o responsável, recorrendo ao que disse ter ouvido "dos técnicos de saúde", considerou que a medida "pode não ser suficiente" para dar uma ideia da situação.

"A medida de anticorpos pode não ser suficiente para nós percebermos se estamos ou não protegidos contra o vírus, porque nas Células T há memória do vírus e as Células T em presença do vírus criam anticorpos", disse.