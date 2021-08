A situação pandémica em Portugal está em sentido decrescente. O próximo fim de semana, de 14 e 15 de agosto, é decisivo, já que vão ser vacinados 102 mil jovens com 16 e 17 anos. Nessa altura, os centros de vacinação por todo o país vão estar completamente dedicados a esta faixa etária.

O objetivo é conseguir dar as duas doses antes do início do ano letivo marcado para 14 de setembro.

Durante quatro dias o autoagendamento - modalidade que permite a cada utente marcar o dia e o local onde tomará a vacina - funcionou em exclusivo para esta faixa etária. Do universo de 200 mil, inscreveram-se 102 mil. À SIC, a task force não faz considerações sobre a quantidade de jovens que decidiram vacinar-se.

Tendência decrescente

Esta etapa de vacinação acontece numa altura em que a pandemia em Portugal está a ficar mais controlada. Segundo o relatório de monitorização das linhas vermelhas, o chamado Rt - índice de transmissibilidade - está abaixo de 1 a nível nacional, o que indicia uma tendência decrescente da incidência.

Também os internamentos em unidades de cuidados intensivos estão a diminuir. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais preocupante.

A subir está a mortalidade. Aumentou para 16,4 óbitos a 14 dias por milhão de habitantes e deverá continuar a subir nos próximos dias, já que aumentaram as infeções na faixa etária acima dos 80 anos.

Veja também: