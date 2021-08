Não há consenso sobre percentagem de vacinados necessária para atingir imunidade de grupo

Portugal continua à procura da tão desejada imunidade de grupo, mas a meta ainda está por alcançar. 70% da população com a vacinação completa foi um objetivo apontado, mas as variantes do vírus, mais contagiosas, vieram alterar as contas.

Neste momento, 60% dos portugueses já têm as duas doses da vacina. Ainda que haja opiniões mais otimistas, todos concordam que ainda não chegou a altura de deixar as medidas de proteção sanitária.

A meta que permite atingir a imunidade de grupo nunca foi consensual entre os especialistas. Com as novas variantes, dada as suas características de transmissibilidade, apontou-se para um valor mais levado de 85-90% para se atingir a imunidade de grupo.

Cerca de 6,2 milhões de pessoas em Portugal já têm o esquema vacinal completo. Quase sete milhões já foram vacinados com pelo menos uma dose.

Veja também: