Covid-19. Metade dos jovens com 16 e 17 anos fez o auto-agendamento da vacina

O Governo anunciou, esta segunda-feira, que as escolas vão contar com testes de diagnóstico aos professores no arranque do ano letivo. Preocupados com o regresso às aulas, tanto o Governo como o Presidente da República deixam um apelo para que os jovens de 16 e 17 anos não falhem à vacinação no próximo fim de semana.

A pouco mais de um mês do arranque do novo ano letivo, a intenção é evitar a saga do ano anterior: tanto a Confederação Nacional de Associação de Pais e Encarregados de Educação como a Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas defendem que a vacinação universal a partir dos 12 anos é a melhor ferramenta.

Também Marcelo Rebelo de Sousa volta a insistir no exemplo da Alemanha para defender que, não havendo razões decisivas de saúde pública para a vacinação de adolescentes, deve pesar a razão de natureza educativa.

Para o próximo fim de semana está agendada a vacinação para quem tem 16 e 17 anos. Até à passada sexta-feira, apenas metade dos jovens dessa faixa etária tinha feito o auto-agendamento. Presidente e Governo deixam apelo para que os mais novos se vacinem.

Além da vacinação, o Governo adianta que a testagem será outra das grandes armas contra a covid-19. Os professores vão ser testados antes do início das aulas, mas não se sabe quantos testes serão feitos ou em que datas. O Ministério da Saúde remete as respostas para o da Educação, que ainda não adiantou detalhes.