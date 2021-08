Um estudo realizado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra defende a toma da terceira dose da vacina contra a covid-19 e conclui que os anticorpos contra o coronavírus diminuem mais de 80% após três meses da segunda toma da vacina. Os resultados finais foram alcançados com base na análise da duração de anticorpos em cerca de 4.000 profissionais de saúde.

Os responsáveis apontam para a necessidade de uma terceira dose começando pelos mais velhos e grupos de risco.

Com o novo ano letivo a aproximar-se, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que este deverá decorrer “nas melhores condições de saúde pública, mas também nas melhores condições educativas”.

O Presidente alertou, ainda, para a importância de se realizarem testes serológicos aos professores, tal como já está previsto para os idosos nos lares, para apurar os níveis de anticorpos contra a covid-19.

O Governo já tem previsto um estudo que engloba 5.000 testes serológicos em lares para comparar a imunidade dos idosos mais vulneráveis com a dos funcionários vacinados na mesma altura.

Os resultados serão apresentados em setembro e pretendem ajudar a decidir se deve ou não ser administrada uma terceira dose da vacina.

As escolas e os lares voltam a ser preocupação do Governo e das autoridades de saúde. Importa evitar a evolução de variantes mais contagiosas do vírus para garantir o regresso às aulas e controlar os surtos junto dos idosos.

