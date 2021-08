Luis Graça, da comissão técnica da vacinação, reiterou esta terça-feira que a vacinação evitou os níveis de mortalidade registados no início do ano e que as vacinas têm mudado o curso de infeção em Portugal.

Portugal já administrou mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 e espera receber ainda este mês 1,2 milhões de doses adicionais que se juntam a 1,6 milhões de doses contratualizadas a fornecedores."

A Direção-Geral da Saúde recomendou hoje a vacinação de todos os adolescentes dos 12 aos 15 anos. Na conferência de imprensa, Graça Freitas referiu que se mantém a recomendação da vacinação prioritária para jovens com 16 ou mais anos e adolescentes com outras patologias, como já tinha sido informado a 30 de julho.