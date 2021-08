A vacina da Pfizer/BioNTech poderá ser menos eficaz do que a Moderna contra a variante Delta, de acordo com dois estudos publicados no MedRxiv no domingo.

Num estudo com mais de 50 mil pacientes, no Mayo Clinic Health System - uma rede de serviços médicos norte-americana - os investigadores descobriram que a eficácia da vacina da Moderna contra a covid-19 caiu de 86% no início do ano para 76% em julho, quando a Delta era predominante. No mesmo período, a eficácia da vacina da Pfizer caiu de 76% para 42%.

Embora ambas permaneçam eficazes na prevenção da hospitalização por covid-19, poderá vir a ser necessário um reforço da vacinação com a vacina da Moderna mesmo para os que tomaram a Pfizer, alega o investigador Venky Soundararajan, responsável pelo estudo.

Num outro estudo, idosos de um lar em Ontário, no Canadá, produziram uma resposta imunitária mais forte, especialmente a variantes preocupantes, após a toma da vacina da Moderna.

Questionado sobre estes dois estudos, um porta-voz da Pfizer respondeu: "Continuamos a acreditar que uma terceira dose da vacina poderá ser necessária dentro de seis a 12 meses após a vacinação completa para manter os níveis mais altos de proteção".