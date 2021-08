Arranca na próxima semana o estudo de imunidade em lares do Algarve e Alentejo.

Cinco mil idosos e funcionários vão ser testados para apurar a presença de anticorpos, oito meses depois de terem sido vacinados contra a covid-19.

Os resultados vão ser partilhados com as autoridades de saúde e podem ser importantes para a tomada de futuras decisões, por exemplo, no que diz respeito a uma terceira dose da vacina.