Um estudo realizado por investigadores portugueses concluiu que os anticorpos contra a covid-19 diminuem de forma abrupta três meses depois da segunda dose da vacina.

Nesta investigação, onde participaram cerca de 4.000 profissionais de saúde, a redução da imunidade foi em média de mais de 80%.

O trabalho realizado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra concluiu que a redução de anticorpos não acontece da mesma maneira para todas as faixas etárias: os mais jovens apresentaram uma quantidade de anticorpos mais elevada, enquanto nos mais idosos a resposta foi descendo. Outro dado importante verificado é que a diminuição da imunidade foi mais suave nas pessoas que contraíram covid-19.

Entre homens e mulheres a resposta à vacina também é diferente, o estudo conclui que os homens registam menos anticorpos do que mulheres ao longo do tempo.

Os especialistas alertam, no entanto, que a produção de anticorpos é apenas um das frentes de batalha contra a doença. Mas apesar de existirem outros mecanismos de defesa contra a covid-19, a diminuição de anticorpos registada leva os responsáveis do estudo a apontar para a necessidade de uma terceira dose da vacina.

Os investigadores propõem ainda que esta terceira dose deve ser administrada por etapas. Em primeiro lugar os casos de risco, depois os que foram vacinados há mais de seis meses e, por fim, toda a população, independentemente da idade. Esta é a estratégia proposta para controlar os surtos e evitar a evolução para variantes mais agressivas do vírus.

O reforço da vacina contra a covid-19 é um tema que divide especialistas, mas o Governo, para já, afasta o cenário. O Executivo alega não haver evidência científica para justificar a tomada dessa decisão.

Em Israel, os maiores de 60 anos já estão a ser administrados com uma terceira dose da vacina. Em França e na Alemanha a medida também vai mesmo avançar com o objetivo de evitar uma nova onda de contágios no Inverno. Uma decisão que contraria a Organização Mundial da Saúde que considera urgente fazer chegar as vacinas aos países mais pobres.

A farmacêutica Moderna, apesar de assegurar que a vacina contra a covid-19 tem uma eficácia de 93% nos seis meses após a segunda dose, defende a administração de uma terceira até ao final do ano, para travar os contágios e aumentar a eficácia da vacina.

VEJA TAMBÉM: