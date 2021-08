Covid-19. 66% da população portuguesa já tem a vacinação completa

Portugal já tem 66% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 76% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, contabiliza 7.791.486 residentes em Portugal (76%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.760.777 pessoas (66%) com a vacinação completa.

Segundo a proposta de desconfinamanto apresentada por António Costa, Portugal espera chegar a uma percentagem de 71% da população completamente vacinada até ao dia 5 de setembro. Na altura, o primeiro-ministro explicou que esta data poderia ser ajustada em função do ritno de vacinação.

Nas faixas etárias a partir dos 65 anos a vacinação abrange já a quase totalidade da população: 99% têm pelo menos uma dose administrada e entre os 65 e os 79 anos há 97% da população com a vacinação completa. A percentagem mantém-se igual para a faixa etária a partir dos 80 anos, o que representa uma subida em relação à semana anterior.

Depois da operação de vacinação de jovens que se realizou este fim de semana, a percentagem de jovens até aos 17 anos com pelo menos uma dose da vacina subiu consideravelmente: passando de 10.178 para 152.292 - o que corresponde a 9% da faixa etária.

A DGS alterou a recomendação sobre a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos e o autoagendamento para esta faixa etária já começou. Perto de 160 mil adolescentes dos 12 aos 15 anos já realizaram o autoagendamento da vacina contra a covid-19 e vão ser vacinados nos próximos dois fins de semana. O objetivo é vacinar o máximo de jovens antes do início do ano letivo.

Dos 18 aos 24 anos a vacinação avançou de forma significativa face à semana anterior, com 54% dos jovens adultos com pelo menos uma dose de vacina (34% na semana passada) e 30% com a vacinação completa (19% na semana passada).

Entre os 25 e os 49 anos há 83% (2.777.811) de vacinados com uma dose e 70% (2.322.567) com a vacinação completa. Já entre os 50 e os 64 anos há 96% (2.094.267) de vacinados com uma dose e 90% (1.960.482) com vacinação completa.

A análise regional mostra que o Alentejo e a região centro são as regiões com maior cobertura vacinal, com 69% e 68%, respetivamente, dos residentes com a vacinação completa.

Não existem regiões do país, incluindo as regiões autónomas, que neste momento tenham menos de 63% da população residente com a vacinação completa.

Ao nível das primeiras doses, as regiões situam-se entre os 74% e 77%.

O país já recebeu 15.322.080 doses de vacinas e distribuiu para os centros de vacinação 14.093.439 doses.

A covid-19 provocou pelo menos 4.377.248 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Foram administradas, a nível mundial, 4,74 milhões de doses de vacina.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.584 pessoas e foram registados 1.006.588 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

► Veja mais: