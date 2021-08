Covid-19. Task force acusa Unilabs de comunicar tardiamente falha de refrigeração

A task force da vacinação contra a covid-19 afirma que a falha na cadeia de frio do centro de vacinação do Queimódromo do Porto foi comunicada "tardiamente à ARS Norte e, através desta, ao grupo de trabalho", cita o jornal Público.

Em resposta, a Unilabs, responsável pelo centro do Queimódromo do Porto, garante que a falha foi "detetada na terça-feira ao início da tarde" e de imediato comunicada à Administração Regional de Saúde e à task force.

A task force diz, no entanto, que esta comunicação “só chegou ao conhecimento da task force, através da ARS Norte, ao final do dia 11 [de agosto], data a partir da qual foram dadas instruções, após rápida concordância do Ministério da Saúde, para suspender as operações”, cita o Público.

A Unilabs esclarece ainda que, no seguimento desta situação, foi o Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) do Porto Ocidental que “colocou as vacinas de quarentena, como estipulam os procedimentos” e que “fez chegar novas vacinas, o que permitiu continuar o processo de vacinação em condições de total segurança”.

A Inspeção-Geral das Atividades de Saúde e a Polícia Judiciária estão a investigar o sucedido. A ARS do Norte abriu também um inquérito interno. As investigações em curso pretendem esclarecer “a origem da falha na cadeia de frio” e os procedimentos adotados, por o problema não ter sido detetado, fazendo com que vacinas armazenadas "fora dos parâmetros normais de temperatura estabelecidos" tivessem sido administradas.

Na segunda-feira, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que a decisão de reabertura do centro de vacinação do Queimódromo, no Porto, só ocorrerá depois de conhecidas as conclusões das autoridades.

O Infarmed aguarda agora os esclarecimentos pedidos aos fabricantes dos lotes das vacinas administradas para apurar se a eficácia das mesmas não foi comprometida.

