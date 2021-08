Números em Portugal

15.322.080

Doses recebidas

14.376.281

Doses inoculadas

89.355

Média diária nos últimos sete dias

POPULAÇÃO VACINADA

8.033.855

com uma dose (78,8%)

7.282.703

com vacina completa (70,6%)

Portugal já recebeu mais de 15 milhões de doses. Há 1,3 milhões de vacinas em armazém o que vai permitir acelerar o processo nas próximas semanas. De 9 a 15 de agosto, Portugal administrou mais 28.600 doses do que nos 7 dias anteriores. Foram 660 mil no total. É o maior número das últimas 4 semanas.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Pela primeira vez desde que começou o processo de vacinação, duas faixas etárias têm praticamente 100% da população com pelo menos uma dose: todos os maiores de 65 anos. Foi na população que tem entre 18 e 24 anos que a vacinação mais progrediu na semana passada. O número de pessoas com pelo menos uma dose quase duplicou. A campanha de vacinação do último fim de semana, para jovens de 16 e 17 anos, também já se reflete nos números. Em 7 dias, a percentagem de população vacinada com 17 anos ou menos cresceu 8 pontos percentuais para 9%.

DOSES ADMINISTRADAS POR IDADE

Distribuição do número acumulado de doses (em milhares) por faixa etária. Desde 15 de fevereiro

PRIMEIRAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

SEGUNDAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

Todas as regiões do país já alcançaram a meta europeia de 70% da população com pelo menos uma dose da vacina. Alentejo (76,9%) e Centro (76,4%) são as regiões mais avançadas.

Com 63,8% da população com a vacinação completa, Lisboa e Vale do Tejo mantém-se uma das regiões com pior desempenho. Pior, só os Açores, com 62,8%.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

Depois de uma fase inicial em que Estados Unidos, Israel e Reino Unido lideraram o processo de vacinação, o panorama começou a alterar-se nas últimas semanas, com vários países da União Europeia a avançarem mais rápido no maior processo de imunização da história. E Portugal assume agora uma das posições de destaque. Nos países da América do Sul, Uruguai e Chile destacam-se de todos os outros.

TOTAL DE DOSES NA UNIÃO EUROPEIA

Total de doses inoculadas por 100 habitantes

Portugal andou quase sempre a par com a média dos 27 Estados-membros, mas desde o início de julho que acelerou o ritmo e descolou da média de referência. Na comparação do número de doses inoculadas pelos parceiros europeus, Portugal ocupa umas das posições mais altas, assim como a Bélgica e a Dinamarca. Malta, com menos população, destaca-se como líder do grupo. Com o menor número de doses por habitante estão a Bulgária e a Roménia.

DOSES DISTRIBUÍDAS EM PORTUGAL

Total semanal por número de doses

Na União Europeia, as vacinas são enviadas em simultâneo para todos os Estados-membros e a distribuição das doses é proporcional ao número de habitantes de cada país. Ainda assim, os Estados-membros estão a vacinar a diferentes velocidades. Em Portugal a vacina Pfizer/BioNTech é a mais representada e a Janssen (J&J) a que tem menos doses distribuídas.

DOSES DIÁRIAS INOCULADAS

Média diária nos 7 dias anteriores

Portugal adquiriu mais de 32 milhões de doses de várias vacinas contra a covid-19. A compra faz parte de um acordo entre a União Europeia e seis farmacêuticas. Para já, há quatro vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e que estão a ser administradas em Portugal: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

O desenvolvimento das vacinas da Curevax, Novavax e Spuntik V está a ser acompanhado pela Agência Europeia do Medicamento.

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

O progresso dos planos de vacinação de cada país está dependente de questões operacionais e logísticas.

O país está a administrar quatro vacinas: Moderna e Pfizer/BioNTech para todas as idades (28 e 21 dias entre as duas tomas, respetivamente); Janssen para todos os homens com mais de 18 anos e para mulheres acima de 50 anos (vacina de toma única); e AstraZeneca para maiores de 60 (2 meses entre as duas tomas).

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DA VACINA POR PAÍS

Percentagem da população residente com a 1.ª dose da vacina e com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes