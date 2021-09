Covid-19. O que se sabe sobre a dose adicional da vacina em Portugal

A Direção-Geral da Saúde recomenda a dose adicional da vacina contra a covid-19 a maiores de 16 anos com o sistema imunitário fragilizado.

A decisão é anunciada na mesma altura em que o Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças admite o reforço da vacina apenas para pacientes imunodeprimidos.

A recomendação da DGS abrange apenas as vacinas mRNA da Pfizer e da Moderna.

Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde esclarece que a recomendação de uma dose adicional da vacina surge com o objetivo de salvaguardar a eficácia das vacinas em pessoas que possam não ter atingido um nível de proteção adequado.

A vacina será destinada, por exemplo, a quem fez transplantes de órgãos sólidos, doentes oncológicos, pessoas com HIV ou com algum tipo de doença autoimune para a qual tenham necessitado de fazer tratamento.

MAIS DE 7,5 MILHÕES DE PESSOAS JÁ TÊM A VACINAÇÃO COMPLETA

73% da população portuguesa já tem a vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a cerca de 7,5 milhões de pessoas. Segundo o relatório divulgado, esta quarta-feira, pela Direção-Geral de Saúde, 83% - ou perto de 8,6 milhões – receberam pelo menos uma dose.

O grupo etário que registou um maior crescimento na administração da vacina foi entre os 12 e os 17 anos, com 74% dos jovens a ter já recebido a primeira dose. Esta subida está relacionada com a campanha de vacinação de jovens, que decorreu novamente durante o fim de semana.

É também entre os mais jovens que se verifica uma menor taxa de vacinação completa - registando 7%. No entanto, estes dados são justificados pela data em que foi aberta a vacinação às crianças, que ainda não permite a administração da segunda dose. O valor sobe consideravelmente na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, onde metade dos cidadãos já está completamente imunizado.

Os maiores de 65 anos continuam a ser os que apresentam maiores taxas de vacinação, registando 99% de vacinação completa, sendo seguidos de perto pela faixa dos 50 aos 64, com 96%.

A região Norte é que apresenta uma maior taxa de vacinação, com 75% de pessoas com as duas doses. A zona Centro e o arquipélago da Madeira surgem em segundo lugar com 74%.

Por outro lado, o Algarve apresenta a taxa de vacinação mais baixa: com 67% de pessoas com as duas doses e 77% com apenas uma dose.

Portugal recebeu 17.448.090 doses de vacina, tendo sido distribuídas 15.136.630, avança ainda a DGS.