Covid-19. Perto de 100 mil pessoas elegíveis para dose adicional da vacina

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou esta quarta-feira uma dose adicional da vacina contra a covid-19 para pessoas imunossuprimidas com mais de 16 anos.

A recomendação da DGS abrange apenas as vacinas mRNA da Pfizer e da Moderna.

Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde esclarece que a recomendação de uma dose adicional da vacina surge com o objetivo de salvaguardar a eficácia das vacinas em pessoas que possam não ter atingido um nível de proteção adequado.

A vacina será destinada, por exemplo, a quem fez transplantes de órgãos sólidos, doentes oncológicos, pessoas com HIV ou com algum tipo de doença autoimune para a qual tenham necessitado de fazer tratamento.

Ao todo, estão abrangidos perto de 100 mil portugueses.

As vacinas serão administradas nos centros de saúde com um intervalo de três meses em relação à dose anterior.

Mais de 7,5 milhões de pessoas já têm a vacinação completa

73% da população portuguesa já tem a vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a cerca de 7,5 milhões de pessoas. Segundo o relatório divulgado, esta quarta-feira, pela Direção-Geral de Saúde, 83% - ou perto de 8,6 milhões – receberam pelo menos uma dose.

O grupo etário que registou um maior crescimento na administração da vacina foi entre os 12 e os 17 anos, com 74% dos jovens a ter já recebido a primeira dose. Esta subida está relacionada com a campanha de vacinação de jovens, que decorreu novamente durante o fim de semana.

É também entre os mais jovens que se verifica uma menor taxa de vacinação completa - registando 7%. No entanto, estes dados são justificados pela data em que foi aberta a vacinação às crianças, que ainda não permite a administração da segunda dose. O valor sobe consideravelmente na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, onde metade dos cidadãos já está completamente imunizado.

Os maiores de 65 anos continuam a ser os que apresentam maiores taxas de vacinação, registando 99% de vacinação completa, sendo seguidos de perto pela faixa dos 50 aos 64, com 96%.

A região Norte é que apresenta uma maior taxa de vacinação, com 75% de pessoas com as duas doses. A zona Centro e o arquipélago da Madeira surgem em segundo lugar com 74%.

Por outro lado, o Algarve apresenta a taxa de vacinação mais baixa: com 67% de pessoas com as duas doses e 77% com apenas uma dose.

Portugal recebeu 17.448.090 doses de vacina, tendo sido distribuídas 15.136.630, avança ainda a DGS.

