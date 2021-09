Números em Portugal

18.136.070

Doses recebidas

15.442.210

Doses inoculadas

56.155

Média diária nos últimos sete dias

POPULAÇÃO VACINADA

8.825.392

com uma dose (86,8%)

8.213.420

com vacina completa (80,8%)

Portugal já recebeu mais de 18 milhões de doses e há 3 milhões armazenadas. Ou seja, Portugal já tem em stock mais vacinas do que precisa para completar o processo de vacinação em massa. De 30 de agosto a 5 de setembro, Portugal administrou mais de 500 mil doses: duas em cada 3 foram segundas doses e destinaram-se sobretudo à população que tem entre 12 e 24 anos.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Em menos de um mês foram vacinados 4 em cada 5 jovens até aos 17 anos. Um quarto desta faixa etária já completou o esquema vacinal - quase todos na última semana.

A este rimo, nas próximas duas semanas, Portugal deve atingir os 85% de população totalmente vacinada, o que permitirá avançar no processo de desconfinamento.

DOSES ADMINISTRADAS POR IDADE

Distribuição do número acumulado de doses (em milhares) por faixa etária. Desde 15 de fevereiro

PRIMEIRAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

SEGUNDAS DOSES POR FAIXA ETÁRIA

Doses semanais (dados de segunda-feira a domingo)

Neste momento, só o Algarve está abaixo dos 80% de população com pelo menos uma dose. Esta é, também, a região do país com menor percentagem de população com o esquema vacinal completo (70%). Paradoxalmente, foi precisamente no Algarve que a vacinação mais cresceu na semana de 30 de agosto a 5 de setembro. Norte, Centro e Alentejo mantêm-se na liderança do processo nacional de vacinação contra a covid-19.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

A nível mundial, uma forma de perceber a velocidade a que os diferentes países estão a vacinar é a de observar o número de doses administradas por 100 habitantes.

PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE DOSES INOCULADAS

Total de doses inoculadas por 100 habitantes. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

Portugal já é um dos países mais vacinados do mundo. Lidera em população com pelo menos uma dose e está em lugar de destaque em população com esquema vacinal completo. Depois de uma fase inicial em que Estados Unidos, Israel e Reino Unido lideraram o processo de vacinação, o panorama começou a alterar-se no início do verão, com vários países da União Europeia a avançarem mais rápido no maior processo de imunização da história.

TOTAL DE DOSES NA UNIÃO EUROPEIA

Total de doses inoculadas por 100 habitantes

Portugal andou quase sempre a par com a média dos 27 Estados-membros, mas desde o início de julho que acelerou o ritmo e descolou da média de referência. Na comparação do número de doses inoculadas pelos parceiros europeus, Portugal tem lugar de destaque. Com o menor número de doses por habitante estão a Bulgária e a Roménia.

DOSES DISTRIBUÍDAS EM PORTUGAL

Total semanal por número de doses

Na União Europeia, as vacinas são enviadas em simultâneo para todos os Estados-membros e a distribuição das doses é proporcional ao número de habitantes de cada país. Ainda assim, os Estados-membros estão a vacinar a diferentes velocidades. Em Portugal a vacina Pfizer/BioNTech é a mais representada e a Janssen (J&J) a que tem menos doses distribuídas.

DOSES DIÁRIAS INOCULADAS

Média diária nos 7 dias anteriores

Portugal adquiriu mais de 32 milhões de doses de várias vacinas contra a covid-19. A compra faz parte de um acordo entre a União Europeia e seis farmacêuticas. Para já, há quatro vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento e que estão a ser administradas em Portugal: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

O desenvolvimento das vacinas da Curevax, Novavax e Spuntik V está a ser acompanhado pela Agência Europeia do Medicamento.

POPULAÇÃO COM A VACINA COMPLETA

Percentagem da população residente com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes

O progresso dos planos de vacinação de cada país está dependente de questões operacionais e logísticas.

O país está a administrar quatro vacinas: Moderna e Pfizer/BioNTech para todas as idades (28 e 21 dias entre as duas tomas, respetivamente); Janssen para todos os homens com mais de 18 anos e para mulheres acima de 50 anos (vacina de toma única); e AstraZeneca para maiores de 60 (2 meses entre as duas tomas).

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DA VACINA POR PAÍS

Percentagem da população residente com a 1.ª dose da vacina e com a vacina completa. Em países e territórios com mais de 400 mil habitantes