Só faltam 370 mil doses para 85% dos portugueses estarem vacinados contra a covid-19

Portugal é o país do mundo com maior taxa de vacinação completa. Faltam cerca de 370 mil doses para atingir os 85% de portugueses com as duas doses da vacina. Uma meta que deverá ser atingida no final do mês.

Os 15% de portugueses que não estão vacinados são sobretudo crianças com menos de 12 anos, pessoas que por razões médicas não podem tomar a vacina e os negacionistas, que representam cerca de 3%.

Nestes 15% estão também os recuperados de covid-19 que ainda não podem ser vacinados. Antes tinham de esperar 6 meses mas agora, com as novas normas da DGS, já podem tomar a vacina ao fim de três meses.