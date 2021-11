Um milhão de vacinas da gripe administradas e mais de 450 mil doses de reforço da covid-19

É urgente acelarar o processo de vacinação em Portugal. Por isso, este fim de semana, as pessoas com mais de 80 anos podem ir receber o reforço da vacina contra a covid-19 em qualquer Centro de Vacinação sem ter a obrigatoriedade de marcar com antecedência.

Em Portugal já foram administradas mais de 450 mil doses de reforço contra a covid-19. A ideia é que, até ao Natal, a população mais velha já tenha recebido a terceira dose da vacina.

Os Centros de Vacinação estarão abertos das 9h00 até às 17h00. O processo começa na população mais velha e, de forma decrescente, vai até ao limite da faixa elegível: pessoas com mais de 65 anos.

Mas, para poder estar nesta lista já terá de ter tomado a segunda dose há mais de 180 dias.

As Autoridades de Saúde estimam que, no próximo mês, já exista mais de um milhão e meio de portugueses prontos para receber este reforço.

O país conta com 86%da população totalmente vacinada, o Norte continua a destacar-se, é a região onde este processo está mais avançado.

Os profissionais de saúde começam a receber o reforço já a partir da próxima semana. Na lista dos prioritários, seguem-se os Bombeiros e os profissionais do setor social.

