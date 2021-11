Pelo menos três centros de vacinação fechados devido à greve da função pública

Vários centros de vacinação estão encerrados por causa da greve da função pública. Centenas de pessoas foram convocadas, mas estão a encontrar apenas uma porta fechada. Há, pelo menos, três centros de vacinação encerrados. A modalidade Casa Aberta em São Domingos de Rana teve de encerrar.

Os utentes com a vacinação agendada para esta sexta-feira, no centro de vacinação em Sintra em que a SIC esteve, têm de se dirigir ao centro este sábado com a mesma convocatória.

Há pelo menos três centros de vacinação encerrados. Além do de Monte Abraão, também o de Viseu e o de Monção em Viana do Castelo fecharam portas.

A SIC apurou que a modalidade casa aberta em São Domingos de Rana teve de fechar devido à greve.

A função pública está em greve esta sexta-feira. Os efeitos da paralisação deverão ser mais visíveis nos serviços com atendimento ao público, como a saúde e a segurança social.