Covid-19: arranca o reforço vacinal a profissionais de saúde

O reforço vacinal contra a covid-19 aos profissionais de saúde arranca esta segunda-feira e juntam-se aos cidadãos com mais de 65 anos. Portugal conta com mais de meio milhão de doses de reforço.

A próxima fase de reforço da vacina contra a covid-19 é destinada aos profissionais do setor social e também aos bombeiros envolvidos no transporte de doentes.

Em Portugal, as terceiras doses começaram a ser administradas há um mês a pessoas com mais de 80 anos, num processo de vacinação conjunto contra a gripe e a covid-19.

O ritmo de vacinação acelerou nos últimos sete dias depois de ter havido uma reposição do stock das vacinas que estavam em falta.

No fim de semana, mais de 45.000 com mais de 65 anos receberam a dose de reforço da vacinal contra o novo coronavírus, elevando para mais de meio milhão as doses administradas.

A meta da DGS é que todas as pessoas com mais de 65 anos cheguem ao Natal com a terceira dose administrada.

Para quem tem mais de 80 anos pode recorrer à modalidade "Casa Aberta" para os maiores de 70 ano, o autoagendamento já se encontra disponível.

