Governo assegura vacinas e logística para maiores de 65 anos até final do ano

O Governo assegura que há vacinas e logística para vacinar todos os maiores de 65 anos elegíveis, até final do ano, com o procedimento de vacinação dos profissionais de saúde a começar esta segunda-feira, embora a maioria dos centros hospitalares só administre a terceira dose

no final da semana.

Os profissionais de saúde já começaram a ser vacinados.

Nos principais hospitais de Lisboa e Porto, esta segunda-feira, começou o agendamento.

Os profissionais da saúde podem, também, optar por serem vacinados em regime de Casa Aberta, em qualquer centro de vacinação, na próxima semana, extensível a bombeiros e profissionais do setor social.

Com os números a subir, vacinar os maiores de 65 até ao final do ano é uma prioridade, no entanto, nem todos são elegíveis, pois é necessário haver um intervalo de seis meses entre as vacinas.

Até agora, foram administradas mais de 500 mil doses de reforço em todo o país.

Saiba mais