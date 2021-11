Covid-19: 3 mil casos diários em dezembro, reforço prioritário da vacina e como salvar o Natal

Segundo o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o número de infeções pelo novo coronavírus continua a subir, não é ainda possível prever o pico da nova vaga e a terceira dose da vacina é uma prioridade.

Começa por referir que se está a assistir a um grande aumento do número de casos, com perspetivas de continuidade: 2 mil casos diários, em média, a partir da próxima semana, 3 mil a partir de dezembro.

Manuel Carmo Gomes continua a explicar que todas as faixas etárias estão a verificar aumentos do número de infeções, exceto os idosos, com as crianças entre os 0 e os 9 anos como um dos grupos mais afetados, o que poderá levar ao fecho de turmas nas escolas.

O epidemiologista refere que não é ainda possível indicar quando será o pico desta nova vaga, contudo, afirma que já se assiste a um aumento nas enfermarias de covid-19, no entanto, não acompanhado por acréscimos nas unidades de cuidados intensivos.

Afirma, ainda, que "a terceira dose é uma prioridade para os maiores de 65 anos", visto que são os que representam mais casos de hospitalizações, e recomenda que as pessoas façam testes rápidos antes das reuniões familiares no Natal.

Por fim, Manuel Carmo Gomes não afasta a existência de novas medidas restritivas.

