Covid-19: Quase 45 mil pessoas receberam reforço da vacina este fim de semana

Quase 45 mil pessoas com 65 ou mais anos receberam, este fim de semana, a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em Portugal, elevando para mais de meio milhão as doses administradas, anunciou a Direção-Geral da Saúde.

"No sentido de acelerar o processo de vacinação, os Centros de Vacinação do país estiveram abertos no fim de semana, tendo sido registada uma maior afluência no sábado. Nos dois dias, foram administradas pelo menos 68.700 vacinas contra a gripe e 44.700 doses de reforço da vacina contra a covid-19 (dados completos só ao final do dia) a utentes com idade a partir dos 65 anos", refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.