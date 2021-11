EMA admite redução do intervalo para o reforço da vacina contra a covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos considera que pode ser encurtado o intervalo do reforço da vacina contra a covid-19 em situações específicas - em Portugal, o intervalo em vigor continua a ser de seis meses -, num momento em que a modalidade "Casa Aberta" para maiores de 75 anos já está disponível, aumentando o número de pessoas nos centros de vacinação.

A modalidade "Casa Aberta" está já disponível para os maiores de 75 anos e profissionais da saúde.

Cada pessoa pode decidir se quer ou não tomar a vacina da gripe e o reforço, em simultâneo, da vacina contra a covid-19.

A terceira dose contra a covid-19 só está a ser administrada com um intervalo de seis meses, no entanto, a Agência Europeia de Medicamentos está a ponderar encurtar o intervalo nas situações em que a dose de reforço seja com uma vacina diferente da usada nas doses iniciais - nomeadamente AstraZeneca e Janssen.

Nos centros de vacinação, já são poucos os jovens a aguardar para serem vacinados contra a covid-19: 91%, entre os 18 e os 24 anos, já têm a vacinação completa.

Saiba mais