Dose de reforço para quem tomou vacina da Janssen será da Pfizer ou da Moderna

Quem tomou a vacina de dose única da Johnson and Johnson vai receber uma dose de reforço da Pfizer ou da Moderna, refere a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, depois de estudos internacionais indicarem que esta vacina perde eficácia mais cedo do que as outras.

O pedido é da Diretora-Geral da Saúde: quem tomou a vacina da Janssen, levar a dose de reforço da Pfizer ou da Moderna.

A DGS estima que haja mais de um milhão de pessoas elegível para receber este reforço, mas ainda não sabe quando vão começar a ser chamadas.

O reforço da vacinação contra a covid-19 também passa a ser destinado a quem tem mais de 65 anos e já recuperou da Covid-19.

