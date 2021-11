Covid-19: Coronel Penha Gonçalves pretende vacinar pessoas de risco antes do inverno

Esta terça-feira começou o ser reorganizada a estrutura do plano de vacinação contra a covid-19. Apesar de nada ter sido, ainda, divulgado publicamente, sabe-se apenas que a ideia é vacinar todas as pessoas de risco antes do inverno.

O novo coordenador, coronel Carlos Penha Gonçalves, foi preparado para apresentar vários cenários que vão definir a nova estratégia para que a vacinação acelere nos grupos elegíveis.

A reformulação pode passar por reabrir centros de vacinação, organizar as equipas de coordenação e chamar mais enfermeiros.

Atualmente, o reforço vacinal destina-se a pessoas com pelo menos 65 anos, pessoas com mais de 16 anos com imunossupressão, profissionais de saúde e bombeiros que garantem o transporte de doentes.

As pessoas dos 65 anos aos 75 anos estão, neste momento, a fazer o autoagendamento e aguardam a mensagem com a data e a hora da vacina contra a covid-19.

Apenas quem tem 75 ou mais anos é que pode dirigir-se a um centro de vacinação sem agendamento.

As pessoas acima dos 18 anos, que levaram a vacina da Johnson&Johnson vão precisar de uma dose de reforço, mas ainda não há data para esse processo avançar, nem se sabe se vai ser organizado por idades.

As pessoas elegíveis são mais de 1,6 milhões que se pretendem vacinar ante do início do inverno e o primeiro-ministro garante que será possível.

