Reabriu o centro de vacinação de Coimbra

Em Coimbra, reabriu, na manhã desta terça-feira, o centro de vacinação, e o objetivo é acelerar o processo para que toda a população acima dos 65 anos seja vacinada até ao Natal.

Menos de dois meses depois de ter sido encerrado, volta a abrir portas o centro de vacinação para todo o concelho de Coimbra.

Os centros de saúde já não conseguiam acompanhar o ritmo exigido na administração de vacinas.

Com esta reabertura, ficam criadas condições para alcançar o objetivo de vacinar toda a população até aos 65 anos a tempo do Natal.

As pessoas estão a ser convocadas pela autoridade de saúde para receber a vacina, mas além do agendamento, no centro de vacinação funciona, também, a modalidade "Casa Aberta".

Estão também a ser vacinadas pessoas mais jovens com problemas de saúde e ainda bombeiros e funcionários de lares de idosos e outras instituições.

