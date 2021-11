Primeiro-ministro ouve partidos sobre novas medidas a tomar para controlar a pandemia

O primeiro-ministro começa hoje a ouvir os partidos sobre as novas medidas a tomar para combater a pandemia em Portugal, num momento em que o país regista um crescimento das taxas de incidência e de transmissão (Rt) da covid-19.



A partir das 11h00 horas, António Costa recebe o Iniciativa Liberal, o Chega e os Verdes. O PAN, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda são ouvidos a partir das 15h15.

Amanhã, o primeiro ministro reúne-se com o PSD e o PS.

As audiências aos partidos acontecem depois da reunião de sexta-feira, no Infarmed, onde os especialistas defenderam principalmente o reforço da testagem e da vacinação e antes do Conselho de Ministros de quinta-feira. Será desta última reunião que vão sair as medidas sanitárias para o período do natal.

Na reunião de sexta-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, sobre a situação da pandemia em Portugal que reuniu especialistas e peritos, especialistas salientaram que o conjunto de medidas proposto "deve ser aplicado a par de um processo célere de reforço com a terceira dose da vacinação".

O Presidente da República afastou esta segunda-feira a ideia de um novo confinamento para responder ao aumento de casos de covid-19, afirmando que a "situação não aponta para isso" e "não tem comparação" com a de "há um ano".

Falando aos jornalistas depois de ter participado numa conferência no ISCTE, intitulada "O futuro do trabalho visto pelos jovens", Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a situação atual "não tem paralelo" nem "comparação com a situação de há um ano", nem quando pôs termo ao estado de emergência, em abril passado.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

