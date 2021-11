Portugal com mais 18 mortes e 1.475 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 1.475 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.339 mortes e 1.123.758 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 45.759 casos, mais 799 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 628 doentes, mais 31 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 93 doentes, mais quatro.

Os dados indicam ainda que mais 658 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.059.660 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 44.930 contactos, mais 1.179 relativamente a domingo.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 191,2 para 228,9 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 190,9 e passou para 228,8 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu de 1,17 para 1,19. Em Portugal continental o Rt subiu de 1,18 para 1,20.

Cerca de 28.000 bombeiros que desempenham a função operacional do transporte pré-hospitalar vão receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Além dos bombeiros e dos profissionais de saúde e do setor social, estão atualmente a ser vacinados em Portugal com a terceira dose da vacina contra a covid-19 as pessoas com mais de 65 anos.

O Governo garante que ainda esta semana vai haver um reforço de meios humanos e logísticos para acelerar o processo de vacinação.

Até domingo, mais de 750 mil pessoas receberam a terceira dose contra a covid-19 e mais de 1,5 milhões a vacina da gripe. Há cerca de 3,4 milhões de pessoas elegíveis para vacinar.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

1 / 18 STEPHANIE LECOCQ 2 / 18 STEPHANIE LECOCQ 3 / 18 STEPHANIE LECOCQ 4 / 18 STEPHANIE LECOCQ 5 / 18 STEPHANIE LECOCQ 6 / 18 STEPHANIE LECOCQ 7 / 18 STEPHANIE LECOCQ 8 / 18 STEPHANIE LECOCQ 9 / 18 STEPHANIE LECOCQ 10 / 18 STEPHANIE LECOCQ 11 / 18 STEPHANIE LECOCQ 12 / 18 STEPHANIE LECOCQ 13 / 18 STEPHANIE LECOCQ 14 / 18 STEPHANIE LECOCQ 15 / 18 STEPHANIE LECOCQ 16 / 18 STEPHANIE LECOCQ 17 / 18 STEPHANIE LECOCQ 18 / 18 STEPHANIE LECOCQ

LINKS ÚTEIS