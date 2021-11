Cerca de 35 mil pessoas saíram às ruas de Bruxelas em protesto contra as medidas restritivas impostas plo Governo por causa da nova vaga de covid-19 na Bélgica.



No final da manifestação, centenas de pessoas lançaram fogo de artifício, bombas de fumo e garrafas contra a polícia. Para tentar dispersar a multidão, as autoridades recorreram a gás lacrimogéneo e a um canhão de água.

O Governo estendeu o uso obrigatório de máscara a partir dos dez anos e o decretou também a obrigatoriedade do teletrabalho.

Na semana passada, a Bélgica registou mais de dez mil casos de infeções por dia. Com quase 10.300 novas infeções diárias em média na semana passada, a Bélgica voltou a registar uma taxa de propagação do vírus que não era atingida há um ano. O país está ainda a enfrentar níveis de hospitalização de doentes de covid-19 que não registava desde maio, com mais de 2.000 pessoas internadas, incluindo mais de 25% em cuidados intensivos.

