O que propõem os especialistas para controlar a pandemia?

Com o aumento de infeções no país, os especialistas em saúde apelam ao reforço da vacinação. Na reunião no Infarmed, que decorreu esta sexta-feira, sugeriram também o reforço da testagem, a ventilação dos espaços, o uso de máscara e o regresso do teletrabalho. O Governo vai decidir, depois de ouvir os partidos políticos.

Uma das certezas que saiu desta reunião entre políticos e especialistas é que Portugal está na quinta vaga da covid-19. É expectável que o número de casos vá aumentar e que haja mais internamentos e até mais mortes.

Mas a diferença para as outras vagas dá alguma margem para que se definam medidas de controlo, dando espaço para que não se tenha de avançar já com restrições.

Os especialistas defendem o regresso das medidas de prevenção, nomeadamente as restrições de lotação e o uso de máscara obrigatório em espaços exteriores. Ao crescente número de casos, juntam-se os riscos associados ao inverno e a aproximação da quadra natalícia.

No quadro das medidas, os especialistas desaconselham também eventos em que não seja possível garantir regras de distanciamento e circulação.

Querem mais testes de acesso gratuito e universal e o uso de máscara sempre em ambientes fechados e espaços públicos. O teletrabalho, quando possível, e horários desfasados. Defendem que os locais onde se tira a máscara deve exigir um teste negativo com menos de 48 horas.

Da conjugação de propostas sairão as decisões, que serão apresentadas na próxima semana, depois do primeiro-ministro receber os partidos políticos.

