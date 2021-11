Depois dos apelos dos sindicatos e da Ordem dos Médicos, os profissionais de saúde começaram a ser vacinados com a dose de reforço. No hospital de São João, no Porto, está prevista a vacinação de 4.100 profissionais durante este fim de semana.

António Sarmento, diretor do serviço de doenças infecciosas, foi o primeiro português a levar a vacina contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020. Este sábado, quase um ano depois, voltou a ser o primeiro profissional de saúde do hospital de São João a receber a terceira dose.

A vacinação decorre sábado e domingo na instituição de saúde da Invicta e está a ter uma grande adesão. Até ao meio da manha já tinham sido administradas mais de 500 doses da vacina.

Em dois dias, vão ser vacinados 4.100 profissionais de saúde com a dose de reforço da Pfizer. Se a operação for concluída com sucesso, no São João só ficam – para já – por vacinar cerca de 2.100 profissionais de saúde.

