Portugal com mais 10 mortes e 2333 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este sábado mais 10 mortes e 2.333 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.310 mortes e 1.119.784 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 43.013 casos, mais 742 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 544 doentes, mais 16 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 88 doentes, mais 9 .

Os dados indicam ainda que mais 1.581 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.058.461 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 42.775 contactos, mais 2.062 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 173,7 para 191,2 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 172,9 e passou para 190,9 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - mantém-se em 1,17. Em Portugal continental o Rt subiu de 1,17 para 1,18.

Especialistas de várias áreas da saúde e políticos voltaram, esta sexta-feira, a reunir-se para avaliar a evolução da pandemia da covid-19, numa altura em que se regista um aumento de infeções em Portugal.

Portugal encontra-se na quinta fase da pandemia de covid-19 e apresenta uma incidência de infeções de 203 casos por 100 mil habitantes, sendo mais elevada na população jovem.

Segundo disse, a incidência atual é de 203 casos de infeção por SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, com uma tendência crescente e uma variação de mais 47% em relação ao período homologo.

De acordo com o especialista, a região com maior incidência de infeções é o Algarve, seguida do Centro e da Madeira, estando estas três regiões acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.

Os profissionais de saúde começaram, este sábado, a ser vacinados com a dose de reforço contra a covid-19. No hospital de São João, no Porto, o primeiro médico a ser vacinado foi António Sarmento, o diretor de serviço de doenças infecciosas.

O momento foi simbólico, uma vez que foi também António Sarmento o primeiro a receber a vacina em dezembro do ano passado. O diretor do serviço de doenças infecciosas destacou a importância de proteger os profissionais de saúde e a segurança e eficácia da vacinação.

Raquel Duarte, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que os jovens são o "motor de transmissão" da covid-19 na sociedade.

A perita relembra que o reforço da vacinação na população mais velha vai permitir a redução das formas graves da doença.

Os recintos públicos e privados da Madeira passam este sábado a ser acessíveis apenas com certificado de vacinação contra a covid-19 ou teste antigénio, mas daqui a uma semana o acesso à maioria dos espaços requer ambos os comprovativos.

A obrigatoriedade de apresentação de um dos dois documentos aplica-se desde as 00:00 deste sábado e envolve a possibilidade de os cidadãos realizarem testes rápidos gratuitos de sete em sete dias (período durante o qual os resultados são considerados válidos).

Contudo, a partir das 00:00 do dia 27 (sábado da próxima semana) a apresentação de apenas um dos comprovativos (vacinação ou teste rápido) mantém-se apenas para aceder a supermercados e mercearias, transportes públicos, farmácias e clínicas, igrejas e outros locais de culto, e para realizar atos urgentes relativos à Justiça e recorrer a outros serviços essenciais.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 5.113.287 mortos em todo o mundo e mais de 254.298.140 pessoas foram infetadas desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

