República Checa avança com confinamento para não vacinados

Com uma taxa de vacinação inferior a 60% e as infeções a disparar, a República Checa vai avançar com um confinamento para não vacinados, num momento em que a Europa atravessa uma fase crítica da pandemia e vários governos recuperam restrições.

República Checa

Face a um novo máximo de infeções, e à subida dos internamentos e mortes, o Governo da República Checa segue a posição já tomada pela Áustria e avança com um confinamento para não vacinados.

Os testes negativos deixam de ser suficientes para entrar em eventos, serviços públicos e estabelecimentos comerciais.

Na próxima semana, quem não tiver vacinas é banido de praticamente todas as superfícies, com exceção dos serviços essenciais.

Eslováquia

Na vizinha Eslováquia, o plano é o mesmo, contudo, por agora, o Governo de Bratislava investe nos apelos e na campanha de vacinação, para não estragar o Natal.

Áustria

As autoridades austríacas controlam, sem contemplação, o confinamento imposto desde segunda-feira a quem não quis vacinar-se.

Nas ruas, é notória a fiscalização e as pesadas sanções impostas, a quem ignorar a medida.

A situação é dramática nalguns hospitais e já foram criados comités de triagem para decidir quem acede aos cuidados intensivos.

Bélgica

O regresso das restrições, sobretudo o retorno ao teletrabalho, parece ser irreversível também na Bélgica.

O Governo já decidiu administrar uma dose de reforço a toda a população que está vacinada.

Alemanha

Na Alemanha, o aumento dos casos, a superar os 50 mil, já se reflete num rápido crescimento dos internamentos em cuidados intensivos e nos óbitos diários, que se aproximam dos 300.

Berlim está a preparar o regresso maciço ao teletrabalho e vai debater o acesso a certos eventos apenas a quem tem vacinação.

Países Baixos

Ainda que já tenham sido adotadas restrições - horárias sobretudo - em bares e restaurantes, os casos nos Países Baixos continuam a subir, tanto que os testes começam a escassear.

O panorama geral

A OMS estima que, nos últimos sete dias, as mortes, associadas à Covid-19 na Europa, tenham aumentado 5%, em contraciclo com o resto do planeta.

Este novo pico acontece numa altura em que a América do Sul ultrapassa, em população vacinada com pelo menos uma dose, não apenas o continente europeu, mas a própria União Europeia.

