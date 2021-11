Os profissionais de saúde começaram, este sábado, a ser vacinados com a dose de reforço contra a covid-19. No hospital de São João, no Porto, o primeiro médico a ser vacinado foi António Sarmento, o diretor de serviço de doenças infecciosas.

O momento foi simbólico, uma vez que foi também António Sarmento o primeiro a receber a vacina em dezembro do ano passado. O diretor do serviço de doenças infecciosas destacou a importância de proteger os profissionais de saúde.

“Isto para mim é um dia de alegria porque ao vacinarmos os profissionais deste hospital estamos a proteger os mais vulneráveis, que são os nossos doentes.”

António Sarmento destacou ainda a segurança e eficácia da vacinação, afirmando que se nota a diferença dos casos de doença grave entre os vacinados e não vacinados.

“Os estudos de farmacovigilância têm-na mostrado segura, estudos feitos na América, na Europa – e portanto podemos também estar tranquilos. Depois não temos dúvida de uma coisa – e eu já sinto isso no dia a dia – a quantidade de pessoas que têm doença grave ou que morrem com a vacina não têm qualquer comparação com os não vacinados", explicou rematando que "não tem nada a ver".

