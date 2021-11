Políticos e especialistas reunidos no Infarmed

Especialistas de várias áreas da saúde e políticos voltam a reunir-se esta sexta-feira para avaliar a evolução da pandemia da covid-19, numa altura em que se regista um aumento de infeções em Portugal.

Esta reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, foi convocada pelo primeiro-ministro, António Costa, que já avançou não antever a necessidade de adotar medidas de controlo da pandemia que impliquem um novo estado de emergência.

Veja abaixo a reunião em direto:

Direto

OS TEMAS E OS ESPECIALISTAS PRESENTES NA REUNIÃO

A reunião conta, pela parte política, além do primeiro-ministro, com a participação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e de membros de partidos com representação parlamentar.

Da parte dos especialistas, Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, apresentará a situação epidemiológica no país e na Europa, seguindo-se uma apresentação de Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, sobre a forma como a pandemia evoluiu.

A vacinação será um dos temos fortes da reunião, com Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a apresentar o seu impacto na população, e Ausenda Machado, também do INSA, a abordar a efetividade das vacinas contra a covid-19.

O coronel Carlos Penha-Gonçalves, do núcleo de coordenação da vacinação, fará um ponto de situação sobre o plano, ao que segue a intervenção de Margarida Gaspar de Matos, da `task force´ das ciências comportamentais.

A especialista Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentará as propostas de medidas para prevenir e controlar a pandemia em Portugal.

Especialistas defendem medidas mais preventivas do que restritivas

O país está de volta à zona vermelha, quer em número de casos, quer no índice de transmissão. No entanto, apesar da subida de casos de covid-19, Portugal tem um trunfo: uma das maiores taxas de vacinação do mundo.

Por essa razão, os médicos defendem que as medidas devem ser mais preventivas do que restritivas, mas também que não sejam "divisionistas".

Entre elas está o regresso do teletrabalho quando possível, o uso obrigatório de máscara e o reforço da testagem. E é ainda preciso encontrar estratégias para aumentar o ritmo da terceira dose da vacina.

Aproxima-se o inverno, o Natal e passagem de ano, e com o aumento de contactos entre as pessoas, janeiro pode trazer consequências. O Governo prefere dar agora um passo atrás, de forma a evitar restrições mais severas após o período de festas.

